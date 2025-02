Veilig naar huis: gratis fietslampjes uitgedeeld in Haarlemse Waarderpolder

Kees Goedknegt is van Parkmanagement. Een samenwerkingsverband van de ondernemers in de Waarderpolder en de gemeente Haarlem. "We zijn er om het bedrijventerrein netjes en veilig te houden. Er werken hier zo'n 17.500 mensen, die willen we een hart onder de riem steken. Je ziet dat er weer een lange file in de avondspits staat. En dat terwijl zestig procent van de werknemers binnen vijf kilometer van het werk woont. Het merendeel komt toch met de auto, daarom willen we het fietsen stimuleren."

Herfstvakantie voorbij

Vorige week was er ook al zo'n actie. Daarbij werden ongeveer 45 setjes lampen uitgedeeld. Deze week zijn het er meer, nu de herfstvakantie voorbij is en de wintertijd is ingegaan. De stroom fietsers begint na een half uur echt goed op gang te komen. Goedknegt: "Het valt toch op dat veel mensen geen verlichting hebben. Maar de reacties zijn enthousiast, mensen vinden het echt een goede actie. We hopen dat alle fietsers nu echt hun licht aan zetten."