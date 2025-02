Eerbetoon aan bloementelers: 'Zonder mijn vader had ik dit denk ik niet gedaan'

Handel op zijn gat

In de jaren ’80 was er maar één kleur nerine beschikbaar en de vraag naar de bloem liep sterk terug. "Vanuit de handel kregen we te horen dat er meerdere kleuren moesten komen als we het in de markt wilden houden. Ik voelde me verantwoordelijk en besloot me daarvoor in te zetten," vertelt Niek. "Ik kocht met Kees halfmateriaal in — nerinesoorten met een andere kleur, maar niet geschikt voor de handel — en begon met veredelen."

Bas vult aan: "Mijn vader en Kees waren de eersten die nieuwe soorten ontwikkelden: roze, rood, zalmroze en zelfs meerkleurige varianten. Betere en langere soorten, daardoor kwam de vraag weer in de lift tot waar we nu staan." Toonaangevend op de wereldmarkt.

Niek blijft er nonchalant onder. "Als je sporter wilt worden, moet je trainen. Als je soorten wilt veranderen, moet je veredelen."