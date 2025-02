Kledingbank moet noodgedwongen deuren sluiten

Het is een hard gelag voor oprichter Tamara Tuls (54). "Bijna vijf jaar hebben we bestaan en dit is niet hoe het had moeten eindigen. Vanuit de gemeentes kwam er geen subsidie of hulp vrij. Daardoor waren we genoodzaakt zelf op zoek te gaan naar een nieuw pand, aangezien we uit ons huidige pand, een leegstaande basisschool in Egmond aan den Hoef, weg moeten."

Tientallen panden bekeken

"Er zijn tientallen panden bekeken in Egmond, Heiloo en Alkmaar, maar het is het niet gelukt om op tijd een pand te vinden." Er klinkt iets van ingehouden woede als ze vertelt over het uitblijven van steun vanuit gemeentes in de regio. "Het voelde echt als tegenwerking."

Die gemeentes lieten eerder weten dat er geen andere panden beschikbaar zijn. "We vinden het voortbestaan belangrijk, maar ook dat er voor minima voldoende voorzieningen zijn om in hun levensonderhoud te voorzien", reageerde de gemeente Bergen.

"Kennelijk vinden de gemeentes dat het allemaal wel meevalt voor minima. Maar de Kledingbank heeft ruim 1.100 leden die op maandelijkse basis langskomen voor een nieuwe onderbroek of een winterjas. We bedienen mensen van Den Helder tot Zaanstad, en die moeten nu hun heil elders zoeken."

Tranen en onbegrip

Gisteren zijn alle leden en de 55 vrijwilligers op de hoogte gebracht. "En dat is met pijn in het hart. Want naast de functie van kledingbank, zijn wij ook een sociale ontmoetingsplek voor iedereen die het nodig heeft. Er zijn veel tranen gevloeid en er is veel onbegrip."

"Voor ons is het nu zaak om het hier goed af te handelen. Komende week zijn we nog open voor onze leden en zaterdag 16 november doen we de deur dicht. In samenwerking met de stichting Does Goed gaan we zorgen dat alle overgebleven inventaris op een goede plek terechtkomt."

Doneeractie was geen redding

De doneeractie, die in het leven was geroepen om een marktconforme huur te kunnen betalen van een nieuw pand, bracht ook geen redding. "Het geld dat gedoneerd is gaan wij inzetten voor onze leden. Ze krijgen een kledingcadeaubon en we verzorgen nog een groot Kerstfeest voor alle kledingbank-kinderen."

Zelf weet Tamara al een paar weken dat ze de energie niet meer heeft om door te gaan. "En gelukkig was het hele bestuur het er mee eens om definitief te stoppen. We hebben het echt met heel veel plezier gedaan, en we zijn er trots op dat we een heleboel mensen hebben kunnen helpen."