Pechvader van het jaar: Joran miste geboorte tweeling door slaap en lekke band

Joran blijft die nacht natuurlijk in het ziekenhuis bij Priscilla, Tobias en Malina, maar de volgende ochtend moet de Texelaar weer even terug naar het eiland voor opnieuw een bijzondere gebeurtenis. "We kregen die dag de sleutels van ons nieuwe, net opgeleverde huis", lacht Joran.

Hectische dagen

Inmiddels is de rust weer een beetje wedergekeerd in het gezin. "Het was hectisch, maar het was het allemaal waard. Jammer dat ik te laat was om erbij te zijn, maar het zat er ook echt nog niet aan te komen die nacht. Anders was ik natuurlijk ook in het ziekenhuis geweest. We hadden nog even gebeld om 10.00 uur 's avonds en toen was het nog allemaal goed."

Priscilla is sinds een paar dagen ontslagen uit het ziekenhuis en weer thuis op Texel. "Ik heb ook nog een dochtertje thuis, en die heeft me natuurlijk ook gemist omdat ik zo veel in het ziekenhuis lag."

Het stel reist daarom elke dag af naar het ziekenhuis in Den Helder om bij de tweeling te zijn. "Het gaat heel goed, maar ze moeten nog een week of vijf in het ziekenhuis blijven, totdat ze ongeveer 37 weken zijn."