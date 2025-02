Zonovergoten start van november: blijft dat zo?

Het is niet vanzelfsprekend om in november zoveel van de zon te zien. Precies een jaar geleden zag het weerbeeld er bijvoorbeeld heel anders uit. Toen beleefde de provincie de natste novembermaand ooit en kregen we te maken met heftige windstoten van Storm Ciarán. Plaatselijk zorgde dat voor overlast van omgevallen bomen en afgewaaide zonnepanelen.

Rustige maand

Volgens Schröder hoeven we deze maand geen heftige herfststormen te verwachten. "Het droge, zonnige weer houdt waarschijnlijk tot ver in de volgende week aan." Doordat het nauwelijks waait, blijft er 's ochtends meer mist hangen, maar die lost vaak in de middag weer op, waarna de zon tevoorschijn komt.

Wie graag op een zonnige herfstdag naar buiten trekt, moet het er de komende tijd van nemen. Vanaf de tweede helft van november wordt het wisselvalliger. "Dan komen er meer storingen onze kant op, wat voor meer regen zal zorgen," legt Schröder uit.

Toch hoeven we niet voor een herhaling van vorig jaar te vrezen: "Het lijkt erop dat het niet echt nat wordt", zegt Schröder. Dat is goed nieuws, want we hebben nu al de jaarsom van verwachte neerslag bereikt: "Een paar weken droogte is zeker welkom."