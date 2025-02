Fris, maar stralend herfstweer vandaag

Hoewel het op veel plaatsen in het land vanochtend erg mistig was, bleef het in Noord-Holland stralend weer. Die heldere lucht zet vandaag door en het wordt zo'n 12 graden. Daarnaast staat er amper wind. Ideaal weer dus voor een fietstocht, wandeling of paddenstoelenzoektocht.

Dichte mist

Een vochtige lucht die momenteel boven Frankrijk en Vlaanderen hangt, beweegt langzaam naar onze provincie toe. Aan het einde van de middag en begin van de avond kan deze lucht in Noord-Holland dichte mist veroorzaken. De temperatuur blijft vannacht boven het vriespunt.

Morgen verwacht weerman Jan Visser dat het een grijze dag gaat worden. Vooral door de verwachte dichte mist. De temperatuur kan door de zachte zeelucht oplopen tot 13 graden. Donderdag zakt de temperatuur weer tot 9 graden. Vrijdag en zaterdag laat de zon zich opnieuw zien.