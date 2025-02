Verdachten proberen ontvoering hoogbejaarde Hilversummer (94) bij elkaar in de schoenen te schuiven

De drie verdachten staan dinsdagochtend in de rechtbank in Lelystad. Het gaat om twee mannen: de 21-jarige Martini D., de 31-jarige Clinton D. en een vrouw: de 24-jarige Jana A.

De verdachten hebben een Roma-achtergrond en zijn familie van elkaar. Martini en Clinton zijn neven van elkaar. Clinton en Jana zijn volle neef en nicht, maar ook liefdespartners van elkaar.

'Aanrijding' scootmobiel

De Hilversummer (94) maakt begin februari een vaste rondje op zijn scootmobiel door de polder als hij wordt tegengehouden door een auto. Volgens zijn verklaring stappen twee mannen en een vrouw uit om hem te beschuldigen van een aanrijding. Ze zouden hem vervolgens hebben gedwongen terug naar huis te rijden om zijn pinpas op te halen.

Thuis ziet een buurman dat de man zijn pinpas aan de verdachten geeft en met hen in de auto stapt. Hij noteert het kenteken en waarschuwt de neef van het slachtoffer, die onmiddellijk de pinpas blokkeert. De verdachten proberen vervolgens op verschillende plekken geld van het slachtoffer te pinnen, maar zonder succes. Na uren rondrijden wordt hun auto door de politie aangehouden en de drie verdachten worden gearresteerd.

Beschuldigende vinger

In de rechtbank vertellen alle drie de verdachten dat hun rol in de zaak erg beperkt is. Jana zegt dat ze in een psychose verkeerde en niet goed besefte wat er gebeurde. Ze beweert dat Martini, de jongste verdachte, het meesterbrein achter de ontvoering was. Toch toont ze spijt: “Ik heb zelf een opa gehad en ik zou niet willen dat dit hem overkomt,” zegt ze met een monotone stem.

Martini D. ontkent de leider van de groep te zijn en wijst naar zijn oudere neef Clinton D. “Ik had iets moeten zeggen, maar uit loyaliteit naar de familie heb ik dat niet gedaan,” verklaart hij. Hij verwijst naar de sterke banden binnen de Roma-gemeenschap. “Jana doet net alsof ze gek is, en Clinton doet alsof hij iets aan zijn ogen heeft. Maar hij liegt en speelt vieze spelletjes.”

Clinton ontkent elke betrokkenheid en zegt dat hij zich bij zijn familie voegde na de feiten. Vanwege zijn slechte ogen en een hypo door suikerziekte zou hij niets hebben gemerkt. “Ik heb er helemaal niets mee te maken, lieve vrouw."

Strafeisen van drie tot vier jaar cel

Maar de officier van justitie rekent deze zaak de verdachte zwaar aan. "Deze zaak getuigt van respectloosheid en gedrag dat alle grenzen te buiten gaat. Het is voor eigen gewin, voor niets anders dan geld."

Tegen Martini D. wordt een celstraf van drie jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Tegen Jana A. wordt een celstraf van 3,5 jaar geëist. Tegen Clinton D. wordt een celstraf van vier jaar geëist. Hij heeft volgens het OM een 'sturende rol' gehad. Ook wordt om een contact- en locatieverbod gevraagd, omdat het hoogbejaarde slachtoffer bang is de verdachten weer te ontmoeten.

De rechter doet over twee weken uitspraak.