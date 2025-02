Tim (23) lift naar Washington en is net op tijd voor de verkiezingen

Tim zit in een Starbucks aan de koffie als we hem bellen. Hij is nog aan het bijkomen van zijn reis en wil er alles over vertellen, maar eerst even zijn indruk van de hoofdstad op dit moment.

"Als ik over straat loop, hoor ik oprecht echt iedereen over die verkiezingen praten. Het is echt het 'main topic' waarover gesproken wordt. De hele stad leeft echt naar dit moment toe. Iedereen loopt in pak, het is een beetje alsof de hele stad een soort van Zuidas is."

Tim gaat 'watch parties' bezoeken van beide politieke partijen om de verkiezingsuitslag af te wachten. Ook was hij al bij een rally van Kamala Harris, waar volgens hem zo'n vijftigduizend mensen op afkwamen. Hij lacht: "Je ziet aan m'n gezichtsexpressie wel hoe ik dat ervoer."

Tekst loopt door onder de foto.