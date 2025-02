Fietstaxi's overtreden nog steeds regels: 'Ik weet niet hoe ik anders aan mijn geld kom'

Door het invoeren van de regels hebben fietstaxi's geen vergunning meer nodig. "Alleen een KvK-nummer", nuanceert een van de chauffeurs op straat. Dit komt doordat ze geen spontane dienst in de openbare ruimte aanbiedt, waar die vergunning voor was bedoeld. Die zouden dus niet nodig zijn als men zich aan de regel houdt, maar de praktijk laat dus anders zien.

Daardoor ziet de gemeente minder toe op hoeveel fietstaxi's er zijn en wie de bestuurders zijn. "Het is lastig te zeggen hoeveel fietstaxi's er zijn", aldus een woordvoerder. Maar de reden daarvoor is dat de straat-taxidienst dus zou verdwijnen. "Het komt voor dat fietstaxi's dat verbod negeren of toch mensen op straat oppikken. Daar handhaven we dan ook op."

Ook nog een parkeerverbod

Voor het illegaal ophalen van klanten zijn sinds maart dit jaar 64 boetes uitgedeeld in stadsdeel centrum, de plek waar de meeste fietsen rondrijden. "Hoe kunnen ze nu weer zien of iemand heeft gereserveerd of niet als het niet op heterdaad is", vraagt een chauffeur die staat te wachten op een nieuwe klant zich af.

Fietstaxi's mogen op drukke plekken in het centrum ook niet stilstaan, vanwege een parkeerverbod. Maar ook daarmee zijn de chauffeurs het veelal oneens. De fietstaxi's rijden steeds langzaam rond op de Dam, staan heel even stil en rijden weer een nieuw rondje: "Ik ben minder tot last als ik stilstaand wacht dan als ik heel langzaam rondjes rijd", denkt een fietser.

