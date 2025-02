Vrienden Mika (15) en Youri (16) telen zelf groenten en verkopen die langs de weg

Youri's hart gaat naar de akkerbouw. "Heerlijk, met grote machines werken", zegt hij. "Je ziet het gewas op het land veranderen, dat is prachtig." En als er een tractor stuk is, gaat hij sleutelen om te repareren.

Het tweetal wil investeren in zaad, planten en mest voor volgend seizoen. "Dit jaar hopen we uit de kosten te komen, maar volgend jaar willen we zeker winst maken", zegt Mika. Ze leveren ook aan docenten op school.

Want deze groenten zijn zeer gewild. Ze hebben dit jaar 150 kilo rode bieten geteeld, maar dat was te weinig. "Volgend jaar moeten we nog eerder beginnen, zodat we de oogst kunnen verdubbelen. Dat zou mooi zijn."

Aan uitbreiden van de tuin denken ze voorlopig niet. "Volgend jaar zitten we in het examenjaar, dus dan hebben we ook minder tijd."