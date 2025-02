Alleen al in Alkmaar komen 400 nieuwe elektriciteitshuisjes, maar waar?

De elektriciteitshuisjes zorgen ervoor dat de hoogspanning van het landelijke elektriciteitsnet wordt omgezet. En omdat de vraag naar elektriciteit de laatste jaren alleen maar toeneemt, worden er landelijk honderden nieuwe huisjes aangelegd door netwerkbeheerder Liander. Dit gebeurt in samenwerking met de verschillende gemeenten.

Alleen al in Alkmaar worden er zo'n 400 gebouwtjes geplaatst, laat een woordvoerder weten aan mediapartner Streekstad Centraal. Ook in buurtgemeenten Dijk en Waard, Bergen, Castricum en Heiloo moeten meer huisjes komen vanwege de toenemende druk op het elektriciteitsnet.

Bouwen duurt jaren

Het plaatsen van al deze huisjes gaat niet over één nacht ijs, vertelt een woordvoerder van de gemeente Alkmaar. "De totale uitbreiding neemt enkele jaren in beslag. Wij doen als gemeente ons uiterste best om dat zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen."

Dit betekent dat er veel wordt overlegd met de netbeheerder over de beste locaties voor de nieuwe huisjes. Het liefst hebben omwonenden er zo min mogelijk last van. En dat blijkt nog best een uitdaging.

Ten koste van voorzieningen?

In de gemeente Dijk en Waard wordt er samen met netwerkbeheerder Liander gekeken naar geschikte locaties. De gemeente kan niet beloven dat er geen opofferingen moeten worden gedaan voor de huisjes. "Het zou kunnen dat een voorziening als een bankje of speeltoestel plaats moet maken voor een transformatorhuisje", erkent een woordvoerder.

Ook in Alkmaar worden dit soort afwegingen gemaakt. "De technische eisen bepalen grotendeels de zoeklocatie", legt de woordvoerder uit. De gemeente laat weten op zoek te zijn naar locaties die zo min mogelijk hinder veroorzaken en de "ruimtelijke kwaliteit waarborgen".

Op de websites van buurtgemeenten Bergen, Castricum en Heiloo kunnen inwoners zelf zien waar er precies transformatorhuisjes moeten worden geplaatst.