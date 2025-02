Onzekere toekomst Blokker komt hard aan bij vaste klanten in 'thuisstad' Hoorn: "Het hoort bij ons"

De Blokker zag in 1896 het levenslicht, in een gebouw aan het Breed 22 in Hoorn. Later zat de winkel onder meer op de hoek van Veemarkt, waar zelfs een standbeeld verwijst naar die historie.

Maar nu is er een mogelijkheid dat de Blokker uit het straatbeeld zal verdwijnen. Het bedrijf spreekt van 'onvoorziene tegenvallers' die hebben geleid tot 'acute geldnood'. Een bewindvoerder gaat samen met het bedrijf de toekomst van Blokker onderzoeken. Aan welke scenario's wordt gedacht, wordt niet gezegd. Uitstel van betaling moet 'rust' brengen om over die toekomst na te denken.

Pauline Boerman, CEO van Blokker, zegt in een persbericht: "Dit is een moeilijke beslissing en wij betreuren de onzekerheid die dit creëert voor alle betrokkenen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben gesteund, inclusief medewerkers, franchisenemers, leveranciers en klanten."

Webshop gesloten, winkels open

De webshop was maandagochtend al gesloten, maar de winkels waren wel gewoon open. Zoals ook die op de Gouw, in de Hoornse binnenstad. Medewerkers hebben de opdracht gekregen niet te reageren op vragen, maar buiten de winkel gaan klanten wel in op de problemen rondom de winkelketen.

"Het hoort toch een beetje bij Hoorn. Het is jammer als het allemaal verdwijnt, net als Deen een aantal jaar geleden", zegt een vrouw. "Ik ben met Blokker opgegroeid", zegt een ander.

"Vroeger met mijn moeder samen naar Blokker. Voor bijvoorbeeld doekjes. Het is een begrip."

'Mensen letten op de kleintjes'

Ze denkt dat de concurrentie van onder meer Action een grote rol speelt. "De mensen gaan denk ik toch ook een beetje op de kleintjes letten." Wel gaat ze nog even naar binnen, nu het nog kan. "In ieder geval voor een deurmat." Ze komt zonder succes naar buiten: geen deurmat. "Die kost hier 13 euro en bij de Action 6 euro. Dat scheelt een hoop geld."

Waar de inwoners het allemaal over eens zijn is dat ze hopen dat de Blokker blijft bestaan. Een Hoornse vrouw zegt daarover: "Ik heb er een hard hoofd in, maar ik hoop dat ze nog een oplossing vinden."