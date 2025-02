Alkmaar maakt fanzone voor supporters Fenerbahçe om confrontaties te voorkomen

Begin oktober veroorzaakten aanhangers van Fenerbahçe ongeregeldheden in het centrum van Enschede toen de Turkse club tegen FC Twente moest spelen. Hierbij braken supporters van Fenerbahçe uit de fanzone nadat ze waren geprovoceerd door FC Twente-aanhangers.

Vermenging supportersgroepen voorkomen

Bij de daaropvolgende rellen raakten twee mensen gewond en werden zeven mensen aangehouden door de politie. De burgemeester van Enschede kondigde vervolgens een noodbevel af voor de hele stad.

Toch zijn de supporters van de club uit Istanbul donderdag gewoon welkom in Alkmaar. De gemeente richt een overdekte ontmoetingsplek in voor de Turkse fans. Het doel hiervan is om vermenging van de twee supportersgroepen in de binnenstad te voorkomen.

De fanzone op de Paardenmarkt is van 14.00 uur tot 20.00 uur geopend. Daarna worden de supporters van de bezoekende club per bus naar het AZ-stadion gebracht voor de wedstrijd.