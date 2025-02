Haarlemse zangeres Renee Rose opgelucht: korset voor Songfestival op tijd binnen!

Eerder meldden we al dat Renee haar pakket met de bestelde kleding nog niet had ontvangen. "Toen ik afgelopen weekend aan de finale dacht, dacht ik alleen maar aan die kleding. Help! Wat moet ik dan aan? Ik heb namelijk niet een hele kledingkast vol met kostuums om in op te treden", legt de 23-jarige Haarlemse uit.

Foutje in sorteercentrum

Ze bestelde het korset via internet in Enschede. "Als het écht nodig was, dan was ik het daar wel gaan ophalen." Maar dat hoeft gelukkig niet. In een sorteercentrum was iets niet helemaal goed gegaan. Daardoor kwam het pakket wat later in Haarlem aan.

Nu alleen nog even passen. "Ik moet misschien of heel veel gaan eten of heel veel gaan sporten", grapt Renee.

