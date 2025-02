Puinruimen na twee explosies in Haarlem-Noord, politie zoekt daders

Het is maandagochtend stil op straat in de Borneostraat in Haarlem-Noord. Er klinkt alleen het geluid van het opvegen van gebroken glas en dakpannen die in puinzakken worden gestopt. Politiemensen van de forensische opsporing lopen de woning uit en stappen in twee busjes. Ze wensen de bewoner sterkte met het opruimen van de puinhoop die door de explosie is veroorzaakt. De bewoner krijgt hulp van familieleden en wil absoluut niet met de pers praten.

De ontploffing bij de woning vond rond 23.00 uur plaats. Het glas is uit de voordeur geslagen en de dakpannen op de overkapping van de deur vielen in stukken op straat. Twee geparkeerde auto's bij de woning raakten beschadigd. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet met rood-witte linten.

Twee explosies binnen vijf minuten

Ongeveer vijf minuten na de klap in de Borneostraat volgde een tweede ontploffing. Die was in de Paul Krugerstraat, hemelsbreed zo'n 600 meter verderop. De voordeur van die woning werd compleet doormidden geblazen. Meerdere ruiten sneuvelden. Het grote rolluik voor de woning voorkwam dat de schade groter was. Ook hier is het maandagochtend stil. Een voorbijganger neemt een kijkje. Ook al woont hij maar een paar straten verderop, hij heeft niets meegekregen van de klap, vertelt hij. Veel andere buurtbewoners schrokken wel wakker van de knallen.

