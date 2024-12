Meijndert en Henk willen huurders met ondergelopen kelders helpen

In Nederland zijn er in tientallen vergelijkbare gevallen uitspraken door de Huurcommissie gedaan, waarbij na zogenoemde gebreken een huurkorting is toegekend. Maar in Hilversum komen deze uitspraken zelden voor. "Omdat de huurders hier niet van op de hoogte worden gesteld", is de verklaring van het duo. "Huurders moeten weten dat dit mogelijk is."

Huurkorting van 40 procent

De Huurcommissie laat weten dat de huurder eerst moet aankloppen bij de woningbouwcorporatie om de overlast aan te kaarten. Als zes weken na het aangeven de problemen in de ogen van de huurder nog niet zijn opgelost, kan die naar de Huurcommissie stappen. Dan sturen zij een deskundige langs om de schade op te nemen, waarna de commissie een uitspraak kan doen. "Daarbij komt dat de problematiek in Hilversum al een jaar speelt, dus die zes weken is eigenlijk niet meer van toepassing", voegt Henk toe.

Inmiddels is er één uitspraak van de Huurcommissie in Hilversum geweest die ging over een ondergelopen kelder. Hierbij heeft de huurder een huurkorting van veertig procent toegekend. In de ogen van Meijndert en Henk is dit een typisch voorbeeld van wat er mogelijk is als de huurders op hun rechten worden gewezen en leren hoe ze hier gebruik van kunnen maken. Daar willen ze ook andere gedupeerde huurders bij helpen.