Herfstliefhebbers kunnen hun hart ophalen: ook deze week prachtig weer

Zo zonnig en helder als de dag begon, blijft die ook. Hier en daar is nog wat mist, maar dat lost volgens NH-weerman Jan Visser snel op. De temperatuur ligt rond de 12 graden, en er staat amper wind. Komende nacht neemt de kans op mist toe. Dat blijft morgenochtend hangen, maar dat lost in de loop van de ochtend weer op. Daarna wordt het weer zonnig, en er staat geen wind.

Dichte mist

Vanaf woensdag komt er wat verandering. Er trekt vochtige lucht van zee over, waardoor de kans op mist toeneemt en de mist dichter wordt. Het wordt dan een graad of 13, maar het blijft droog. Donderdag en vrijdag zakt de temperatuur naar 10 graden, maar ook dan is er ruimte voor de zon en blijft het droog.