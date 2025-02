112-blog | Voordeur beschadigd door explosie in Wervershoof • Minderjarige neergestoken bij middelbare school Schagen

4 november 2024, 07.55 uur

De herfstvakantie is voorbij, waardoor het erg druk is op de weg. In het hele land staat er nu zo'n 650 kilometer file, maar in onze provincie lijkt het mee te vallen.

Op de A1 tussen Hilversum en Diemen moeten weggebruikers rekening houden met een halfuur vertraging. Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen rijdt het verkeer langzaam, waardoor de vertraging oploopt tot 10 minuten. Op de A7 tussen Hoorn en Zaanstad staat het verkeer stil. De vertraging bedraagt 5 minuten, maar loopt nog op.