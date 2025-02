Twee explosies in Haarlem, meerdere woningen beschadigd

De ene explosie gebeurde rond 23.00 uur gisteravond in de Paul Krugerstraat. Bewoners schrokken van een 'enorme knal', zo beschrijft een fotograaf die kort na de explosie in de straat aanwezig was.

Door de klap in de Transvaalbuurt is een deur in tweeën gespleten en sprong bij verschillende woningen in de straat het glas. Ook is een personenauto die naast de woning geparkeerd stond beschadigd. Dat is te zien op foto's.