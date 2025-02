Marten en zijn vriendin wonen op nog geen 30m2: "Levensgeluk is omhoog gegaan"

Verloop in Amsterdam bovengemiddeld hoog

Toch is in Amsterdam het verloop bovengemiddeld hoog. Ziet ook Marten. "De voornaamste reden zal gezinsuitbreiding zijn. Dat zie ik ook onder de bewoners die hier in het appartementencomplex wonen."

"Op de lange termijn is het niet de plek waar veel mensen willen eindigen," zegt Vrieselaar. Huizen - waaronder ook de flexwoningen - zijn in Amsterdam kleiner dan op andere plekken. Op andere plekken heb je het over veertig vierkante meter, in steden als Amsterdam en Utrecht heb je het dan over bijvoorbeeld twintig vierkante meter. Te klein om lang te blijven wonen als je het hebt over de gebeurtenissen in je leven."

Volgens het PBL zouden gemeenten en ontwikkelaars meer moeten investeren in ruimere woningen die aansluiten bij langdurige woonwensen. Onderzoeker Groot: "Huisvesting op zich heeft in deze tijd de eerste prioriteit: elke woning is er één. Maar we zien ook dat de vervolgstap daarop uitblijft. Is iets wel echt een flexproject van tijdelijke aard? Is het niet een project met een permanenter karakter, maar gewoon met kleine woningen? Als iets voor langere duur is moet je als beleidsmaker nadenken over 'wat wil ik neerzetten'. Ook met het oog op voorzieningen in die buurt. We zien steeds meer eenpersoons- of kleine huishoudens, zeker in steden. Die hebben een plek nodig, maar dan moet je ook goed nadenken over woningen waarmee mensen een tijdje voort kunnen."