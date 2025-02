Bureau NH Special over online exposing: wat is het en wat kun je eraan doen?

Wet gaat met z'n tijd mee

Per 1 juli dit jaar is de wet seksuele misdrijven in werking getreden. "Wat er nu anders aan is: meer gedragingen zijn strafbaar gesteld, zoals bij seksuele intimidatie. En bij seksueel misbruik van kinderen zijn de straffen omhoog gegaan."

Die wet is er gekomen, omdat heel veel dingen in onze samenleving zijn gewijzigd. "De opvattingen over seksueel overschrijdend gedrag zijn veranderd. Iedereen moet zich naast offline, nu ook online veilig voelen. Daarnaast zijn we nu eenmaal veel meer op het internet, zoals op social media. En daar is de wet ook op ingesprongen.

Toch slachtoffer?

Het belangrijkste als je slachtoffer bent geworden, is dat je erover praat. "Dat gebeurt lang niet altijd. Bij sextortion, afpersing met seksueel beeldmateriaal van jezelf, zien we dat slachtoffers zich schamen en schuldig voelen. Daar maken we ons zorgen over. Praat erover en doe altijd aangifte bij de politie."