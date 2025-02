Met twee prijzen keert korfballer Alwin Out terug van succesvol EK: "Hartstikke leuk"

In de finale versloeg Nederland aartsrivaal België met 21-15. "Het was een moeizame finale. Het zijn altijd wedstrijden op zich", zegt Out, die zeven keer scoorde in de finale. "In het toernooi voel je dat je lekker meegaat en scoort. Het is niet dat ik voor het toernooi al dacht: daar ga ik voor. Er vielen er een hoop in. Hartstikke leuk om die prijs ook nog te krijgen", aldus Out, die een glazen bokaal in ontvangst nam als topscorer van het EK.

Het vizier van Out gaat alweer snel op de competitie. Met Koog Zaandijk speelt hij over twee weken alweer de eerste wedstrijd in de Korfbal League.