Uit protest een plons in het water van de Nieuwe Meer: "Die pont moet blijven varen"

De gemeente subsidieerde de pont voor een bedrag van 50.000 euro per jaar, maar gaat daarmee stoppen. Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) laat weten dat de gemeente niet meer 'met gemeenschapsgeld' wil bijbetalen aan een 'recreatief pontje', mede omdat een andere pont wel zonder subsidie vaart.

Die andere pont is veerpont Ome Piet. Erik Hoogenboom is een van de vrijwilligers die Ome Piet weer nieuw leven inblies. Hij is vanmorgen ook aanwezig, want ook hij wil niet dat pont Nieuwe Meer verdwijnt. "Deze pont, 'De Helena', bedient een wijk van zo'n 300.000 inwoners. Wij doen er echt heel veel minder. Onze pont is veel kleiner. En we maken ons zorgen, want wat blijft er van óns over als pont Nieuwe Meer verdwijnt. Dan krijgen wij er veel te veel mensen bij. Want het bos moet bereikbaar zijn. De ponten vullen elkaar aan."

