Peer Koopmeiners en AZ snakken naar nieuwe zege: "Dit komt altijd hard aan"

AZ-trainer Maarten Martens was aangeslagen na de nieuwe nederlaag in Rotterdam. "Tot aan die 1-1 waren we de betere partij. In die fase waren we het meest dominant. We waren zeker niet de hele wedstrijd dominant, maar ik had wel het idee dat we weer konden gaan toeslaan", aldus de Belgische trainer van de Alkmaarders.

Het tij keren

Op de vraag hoe AZ weer de weg omhoog moest gaan vinden, was Martens duidelijk. "We moeten blijven benoemen wat goed is. We gaan met die gasten aan de slag. We zijn soms nog te lief, ook te lief voor elkaar. We tonen wel een enorme teamspirit. Dan heb je gewoon weer even succes nodig."

De volgende kans op een overwinning voor AZ dient zich aanstaande donderdag aan. Dan komt het Turkse Fenerbahçe van Jose Mourinho op bezoek in Alkmaar. Het duel in het kader van de Europa League begint om 21.00 uur.