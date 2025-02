Gevierde Farioli beklimt met Ajax hoogste bergtoppen: "Feyenoord K2 en PSV Mount Everest"

"De felicitaties naar mijn ploeg", laat Farioli weten. De enthousiaste Italiaanse trainer van Ajax zag zijn ploeg uitstekend spelen in de Johan Cruijff Arena. "Dit was de beste houding van wat ik dit seizoen heb gezien."

Voetbalgevecht

Met drie wijzigingen in de basisploeg begon Ajax energiek aan deze topper. Toch kwamen de bezoekers via Luuk de Jong op voorsprong. De ploeg van Farioli bleef gas geven en ging het voetbalgevecht met de Brabanders overtuigend aan. Eerst zette Davy Klaassen vlak voor rust beide ploegen weer op gelijke hoogte (1-1). En na weer een achterstand in de tweede helft trok Ajax toch aan het langste eind.

Één van de Amsterdamse treffers kwam van Kian Fitz-Jim. "Dit voelt als een droomweek." De 21-jarige middenvelder ramde de 2-2 in het dak van het doel. In Europa scoorde hij al twee keer, maar in de competitie nog niet. "Ik voel me heel goed en de speelstijl past bij me."

