Ajax na zinderende wedstrijd ook langs PSV

Farioli begon met Brian Brobbey in de spits, wat betekende dat Wout Weghorst op de bank zat naast Kenneth Taylor, die niet fit was en werd vervangen door Kian Fitz-Jim. Bij de start van de wedstrijd werd een groot spandoek uitgerold bij de F-Side met de tekst: "Wit-Rood-Wit zwaait hier de scepter."

Wit-Rood zwaait de scepter

De tekst op het spandoek paste goed bij het begin van de wedstrijd, waarin Ajax het spel duidelijk dicteerde in de Johan Cruijff Arena. Toch scoorde PSV in de 18e minuut uit het niets; Luuk de Jong kopte raak uit een corner, onhoudbaar voor Pasveer. Ajax bleef aanvallen, maar zonder resultaat tot Klaassen in de eerste helft eindelijk de gelijkmaker binnenkopte na een voorzet van Hato.

Hard werken wordt beloond

In de tweede helft ging het op en neer, met kansen voor beide teams. PSV kwam opnieuw op voorsprong in de 54e minuut via Perisic, die de bal mooi in de hoek plaatste. Ajax vocht opnieuw terug, en dit keer was het Fitz-Jim die scoorde na een schot van Traoré, waarbij hij de bal hard via de lat binnen schoot.

Het doelpunt leidde tot een sterke fase van Ajax, waarbij PSV onder druk kwam. Uiteindelijk speelde Tillman de bal in de voeten van Godts, die koel afmaakte. Ajax verrast vriend en vijand door in één week zowel Feyenoord als PSV te verslaan. Farioli kan trots zijn op zijn ploeg. De volgende tegenstander is Maccabi aanstaande donderdag.