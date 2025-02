Amsterdammers over schietpartij: "Ik dacht eerst dat het een duizendklapper was"

"We dachten dat het vuurwerk was, maar een pistool en vuurwerk klinken wel anders," zegt een buurtbewoner. Een ander dacht ook dat het om vuurwerk ging: "Ik dacht eerst dat het een duizendklapper was. Maar niet dus. Toen hoorde ik dat mensen zijn neergeschoten, vreselijk."

De bewoner heeft een vermoeden over de aanleiding van de schietpartij: "Het zal wel weer met drugs te maken hebben. Het gaat in ieder geval niet om een kilo suiker," aldus de man.

Drie zwaargewonden

Bij Hakfort in de H-buurt werd gisteravond 'over en weer' geschoten. Ter plaatse en even verderop troffen de hulpdiensten vervolgens drie zwaargewonden aan.

Deze mannen van 34, 39 en 43 jaar zijn aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één het ziekenhuis heeft verlaten. Ze zijn alle drie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Een van de drie mannen is ontslagen uit het ziekenhuis en naar de cel gebracht.