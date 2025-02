Lees terug: vermakelijke Vissersderby blijft onbeslist (2-2)

Welkom in ons liveblog. Straks begint de Vissersderby tussen Telstar en FC Volendam. Om 14.30 uur trappen beide ploegen af. Lees alles rondom de derby duels en meer sportnieuws terug in dit liveblog. Om 17.00 uur is NH Sport er weer op de radio. Tips of vragen? Stuur een mail naar [email protected].