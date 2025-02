Pem (10) doet mee aan 'ijs-lig challenge' om Alkmaars ziekenhuis te steunen

Ruim honderd mensen durfden het aan om op de Alkmaarse ijsbaan een minuut op hun buik en een minuut op hun rug op het ijs te liggen, gekleed in alleen hun zwemkleding. Deze 'ijs-lig challenge' wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor het Noordwest Ziekenhuis. Onder de deelnemers was ook de 10-jarige Pem Ursem uit Heerhugowaard, die graag iets wilde betekenen voor de kinderafdeling waar ze zelf eerder was opgenomen.