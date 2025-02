Werk aan Vennewatersweg Heiloo stilgelegd om ontbrekende vergunning

Heiloo wil al jaren de Vennewatersweg herinrichten, omdat die nu de verwachte extra verkeersdrukte niet goed aan kan. Die drukte wordt voorzien door nieuwe woonwijken én als de nieuwe afslag van de A9 er komt. Daarom wil de gemeente dat er ontsluitingen komen aan de Vennewatersweg voor die nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom.

Project opdelen

Al in 2020 kwam er in de weg een tunnel onder het spoor en de complete reconstructie had in 2022 klaar moeten zijn. Maar de Raad van State greep in: de herinrichting zorgt voor extra stikstofneerslag en daar had de gemeente geen goede oplossing voor.

Heiloo kondigde daarna aan om het werk op te delen in kleinere projecten. Dat zou het proces versnellen. Voor deze deelprojecten zijn evengoed afzonderlijke omgevingsvergunningen nodig. Die zijn nog steeds niet verleend, meldt mediapartner Streekstad Centraal. Toch ontdekte de stichting Heilloze Weg dat het werk al begonnen was. "Dat is dus fout."

