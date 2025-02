Deel twee van de documentaire "Brede Wegen" vanavond te zien bij NH

Sportverslaggever Thomas Brood volgde drie weken lang de wielrenners van Parkhotel Valkenburg. In deel één van de documentaire zag je hoe de Noord-Hollanders het deden in de Ronde van Hainan. In het kijkje achter de schermen kon je van alles zien. Van ploegbesprekingen tot het kopen van een wasmachine.

In deel twee verplaatsen de wielrenners zich van het tropische eiland Hainan naar de omgeving van het Poyangmeer. Tien dagen lang rijden ze de Ronde van Poyang Lake en maken ze van alles mee.