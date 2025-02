Bitterzoet: restaurant mishandelde Jos (63) weer open, uit financiële nood

Het leek twee weken geleden juist allemaal de goede kant op te gaan voor Jos en Annelies. Een vader (60) en een zoon (29) uit IJmuiden werden veroordeeld tot een celstraf van in totaal 6,5 jaar en een schadevergoeding van 40 duizend euro voor de mishandeling.

Het was te weinig om alle achterstallige huur, ziektekosten en leningen af te betalen, maar gelukkig schoot Jos' en Annelies' personeel te hulp. Met nog 30 duizend euro zouden Jos en Annelies helemaal uit de zorgen zijn en Ons Ding vanaf de kerstdagen weer kunnen opstarten. Dat bedrag is inmiddels ook bijna bij elkaar gesprokkeld.

Zo snel mogelijk geld in het laatje

Maar toen kwam deze week de klap: de vader en zoon gaan in hoger beroep. Daardoor krijgen Jos en Annelies de veertigduizend euro toch niet. De rechter moet zich er opnieuw over buigen. Dat kan wel een jaar, of zelfs twee jaar duren.

Daarom móeten Jos en Annelies hun zaak wel openen: er moet zo snel mogelijk geld in het laatje komen. Is dat niet eigenlijk te vroeg? Annelies: "Voor Jos wel, hij was na de eerste dag ook heel erg moe."

Maar zoals het echte horeca-mensen betaamt, voelde het toch ook wel fijn om in het restaurant te staan: "Het voelde als thuiskomen, lieverd. Al die mensen om me heen, al die gezelligheid. Dat doet ons ook weer goed."

Afgelopen week draaide het stel proef, voor vrienden. Komende week kan iedereen weer komen eten.