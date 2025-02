Schietpartij Amsterdam-Zuidoost: verdachte uit ziekenhuis naar cel gebracht

Bij Hakfort in de H-buurt werd rond 20.30 uur 'over en weer' geschoten. Ter plaatse en even verderop troffen de hulpdiensten vervolgens drie zwaargewonden aan. Deze mannen van 34, 39 en 43 jaar zijn aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht, waarvan er dus een het ziekenhuis heeft verlaten. Ze zijn alle drie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Op sociale media gaan beelden rond die genomen zouden zijn in de buurt van de schietpartij. In een van de video's is te horen dat in zeer korte tijd meerdere kogels worden afgevuurd, mogelijk met een (semi-)automatisch vuurwapen. De politie heeft ter plaatse ten minste één wapen gevonden, maar meer details daarover zijn niet bekendgemaakt. Ook wil de woordvoerder niet zeggen met wat voor type vuurwapen is geschoten.

In de straat vonden agenten meerdere kogelhulzen. Wat er zich precies bij Hakfort heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.