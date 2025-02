Live NH Sport: Super Saturday met Ajax - PSV en Feyenoord - AZ

De verrassende zege van Ajax in De Klassieker, afgelopen woensdag, heeft de Amsterdammers een enorme boost gegeven. Ajax is opgeklommen naar de tweede plek in de eredivisie met een achterstand van acht punten op PSV dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. De Eindhovenaren zijn na tien speeldagen nog zonder puntenverlies.

Grootste zorg bij Ajax-trainer Francesco Farioli is of Kenneth Taylor fit genoeg is om te spelen. De middenvelder viel tegen Feyenoord geblesseerd uit. PSV-coach Peter Bosz heeft meer problemen: Jerdy Schouten, Joey Veerman, Hirving Lozano, Sergiño Dest en Adamo Nagalo ontbreken vanwege blessures.

De Aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 18.45 uur. Erik-Jan Brinkman doet verslag.

Feyenoord - AZ

Drie dagen na de teleurstelling zal De Kuip opnieuw volstromen voor een wedstrijd van Feyenoord tegen een Noord-Hollandse tegenstander. AZ komt op bezoek. De Alkmaarders zitten in een slechte periode, want de laatste zes wedstrijden in de eredivisie en Europa League leverden vijf nederlagen en een gelijkspel op.

