20 mensen ontvluchten brand in kerk Haarlem

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 20.10 uur binnen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland werd de brand ontdekt door de mensen die nog in de kerk aanwezig waren. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Alle aanwezigen konden de kerk op tijd verlaten. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden.

Veel rook

Omdat er nog veel rook in de kerk hangt, onderzoekt de brandweer of de brand echt volledig uit is. "Voor de zekerheid zijn we met groot materieel uitgerukt", aldus de woordvoerder.

Over eventuele schade is nog niets bekend. "Maar er was veel rook, dus die kans is er wel." Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is ook nog niet duidelijk.