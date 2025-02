Vuurwerk en brullende motoren: autoliefhebbers brengen eerbetoon aan overleden Patrick

De Amsterdammer was een bekende in de autoscene en zijn dood kwam voor velen als een schok. Als laatste eerbetoon hebben vrienden vanavond een grote bijeenkomst met auto's georganiseerd. Er werd vuurwerk afgestoken en de aanwezigen lieten de motoren van hun wagens brullen. Ook is er twee minuten stilte gehouden.

Patrick was volgens zijn vrienden een legende in de wereld van getunede auto's en gaat gemist worden. Waaraan hij is overleden, is niet duidelijk.