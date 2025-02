Vier jaar cel voor brandstichting in centrum Hilversum

De brandweer had in de nacht van 13 januari de handen vol aan de brand in de bovenwoning aan de Koninginneweg. De vlammen sloegen uit het pand, zeker twintig bewoners moesten worden geëvacueerd en tijdelijk elders opgevangen. Bewoner Mark B. werd die nacht gelijk opgepakt.

Alcoholprobleem

Hij zou de brand met een fles deodorant en een aansteker hebben veroorzaakt. Het OM eiste twee weken geleden bij de inhoudelijke behandeling van de zaak vier jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk voor de brandstichting. Ze benadrukte tijdens de zitting daarbij dat hij twee keer eerder is veroordeeld van brandstichting en een alcoholprobleem wat bij de brandstichting een rol speelt.

Zelf ontkent B. elke betrokkenheid bij de brand. Volgens zijn advocaat was er te weinig bewijs om de schuld van zijn cliënt vast te stellen. Volgens hem is er te weinig naar andere mogelijke oorzaken van de brand gekeken. Ook zegt B. helemaal geen probleem met alcohol te hebben.

Persoonlijkheidsstoornis

Maar volgens de rechter is B. wel schuldig aan brandstichting. De Hilversummer moet daarom vier jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk. Wel wordt hij minder toerekeningsvatbaar verklaard, omdat er een persoonlijkheidsstoornis en alcoholverslaving bij hem is vastgesteld.

Daarnaast moet hij zich aan een aantal bijzondere voorwaarden houden. Zo mag hij geen alcohol drinken, met een proeftijd van drie jaar. Volgens de rechtbank heeft B. zelf niet door dat hij een alcoholverslaving heeft. "De verdachte heeft een stevige stok achter de deur nodig", zo schrijft de rechtbank in haar uitspraak.