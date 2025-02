De moord op Theo van Gogh: wat gebeurde er 20 jaar geleden op 2 november?

Gijs van de Westelaken: "Ik mis hem nog dagelijks. 'De reuring, de enorme drukte, het enorme gedoe, altijd bellen, never a dull moment." Eddy Terstall: "Theo zag zichzelf als de nar en de nar zal niet snel iets overkomen. Maar in totalitaire fascistoïde ideologieën is geen plek voor een nar. De nar moet dood, want die bespot het gezag of dat nu een boek, een koning of een religie is."