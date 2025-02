Ajax-Telstar in de beker, AZ ontvangt FC Groningen, FC Volendam tegen amateurs

AZ en Ajax stromen pas deze ronde in in het toernooi vanwege het Europees voetbal dat zij spelen. Bij de loting werd AZ gekoppeld aan FC Groningen, dat eerder deze week op het trainingscomplex van de Alkmaarders afrekende met de amateurs van Kolping Boys: 1-5.

Telstar won gisteravond met overtuigende cijfers (3-0) van Helmond Sport en wacht nu een confrontatie met Ajax in de KNVB-beker. De laatste keer dat beide ploegen het tegen elkaar opnamen was in 2019. In een uitverkocht Sportpark Schoonenberg wonnen de Amsterdammers onder leiding van Erik ten Hag met 3-4.

