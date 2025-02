Man (37) opgepakt voor ontucht met drachtige shetlandpony in Amstelveens weiland

Ze trof haar pony afgelopen maand onder verdachte omstandigheden aan, waarop ze de dierenpolitie inschakelde. Die deed onderzoek, en bekeek camerabeelden uit de omgeving van het weiland.

Die camerabeelden hebben de politie op het spoor van de verdachte gezet. Gisteren werd hij aangehouden, meldt de politie vandaag. Van sporen die bij de pony zijn aangetroffen wordt onderzocht of die van de man afkomstig zijn.

Foto verdachte gepubliceerd

De eigenaresse vroeg afgelopen maand buurtbewoners via platform NextDoor uit te kijken naar een man die haar pony had misbruikt. "Vannacht om 01.22 uur heeft een 'ziek' persoon mijn drachtige shetlandpony seksueel misbruikt. Zeg maar verkracht", schreef ze. Daarbij publiceerde ze een foto van de verdachte. Of de opgepakte man dezelfde man is, is niet bekend.

De rechter-commissaris zal binnenkort bepalen of de man langer moet blijven vastzitten.