Sloten dit jaar bewust minder goed schoongemaakt: 'Beter voor de biodiversiteit'

De sloten groeien gedurende het jaar steeds verder dicht met planten. Het is belangrijk dat deze goed door blijven stromen zodat de waterstand op peil blijft. "Sloten zijn er voor de af- en aanvoer van het water. Ze zorgen ervoor dat iedereen droge voeten houdt", legt Arjan van Rijn van waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit.

Daarom is het belangrijk om de sloten jaarlijks schoon te maken. Maar nu blijkt dat het voor de natuur beter is om deze minder goed te maaien dan voorheen. "Doordat er meer planten blijven staan, krijgen we stevigere oevers. Ook krijgen we een betere waterkwaliteit en zorgt het voor meer biodiversiteit. Uiteindelijk verbetert de hele biologie in de sloot hierdoor", vertelt Van Rijn.

Boeren verantwoordelijk

Deze ecologische slootreiniging kost wel meer tijd dan gewoonweg alles wegmaaien. Zo moet er goed gekeken worden hoe veel begroeiing mag blijven staan. De eigenaren van de sloten zijn hier verantwoordelijk voor, in de meeste gevallen zijn dit boeren. Zij krijgen dan ook een kleine vergoeding voor hun extra werk.

Biologisch melkveehouder Peter Hooijer vindt het geen probleem dat hij hier wat langer mee bezig is. "Ik vind het alleen maar geweldig als er meer leven in en om de sloot zit, en dat het geen dooie boel is."