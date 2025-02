Bij familie in België ziet AZ-trainer Maarten Martens hoe Ajax van Feyenoord wint: "Even teruggetrokken"

In de Champions League won Feyenoord onlangs uit bij Girona en Benfica. Daardoor kwam de nederlaag tegen Ajax, dat iets stroever draait, voor de buitenwereld als een verrassing. AZ zit daarentegen al helemaal in een moeilijke fase in het seizoen. De afgelopen vier eredivisiewedstrijden pakte het team van Martens slechts één punt (tegen Go Ahead Eagles 2-2).

Ommekeer

"We moeten het gaan omdraaien", zegt Martens op de vraag hoe uit het dal te klimmen. "Meer doen is niet altijd beter. Het spreekt voor zich dat we als staf kijken naar wat we beter moeten doen, willen we die ommekeer voor mekaar krijgen."