Hoe Zandvoort de deur leek te openen voor asielzoekers, maar zich toch weer bedacht

Temporiseren betekent 'proberen tijd te winnen' of 'vertragen'. Het woord wordt door Zandvoort vaak gebruikt als het gaat om de opvang van asielzoekers. Mensen fronsen de wenkbrauwen bij het woord. Ook in de raad. "Betekent het dat we nu wel of niet naar een locatie voor een asielzoekerscentrum zoeken in het dorp?", vroeg een raadslid zich af.

De Zandvoortse burgemeester en wethouders wachten af wat er in Den Haag gaat gebeuren. En nemen tot die tijd geen besluiten over een locatie voor een asielzoekerscentrum. Ze proberen dus inderdaad tijd te winnen en vertragen hun besluit.

Gaat de spreidingswet voorlopig door, dan werkt Zandvoort schoorvoetend mee. Zo niet, dan heeft 'het stoutste jongetje van de klas' toch zijn zin gekregen. Het stoutste jongetje van de klas omdat Zandvoort de enige gemeente in Kennemerland is die niet actief over de opvang van asielzoekers mee wil denken. Terwijl de andere gemeenten dat wel willen.

