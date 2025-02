Nepdrugslab moet Eemnessers leren een echte te herkennen

Volgens burgemeester Roland van Benthem zijn er in de afgelopen vijf jaar twee drugslabs opgerold. Dat drugscriminelen uitwijken naar Eemnes is volgens hem niet heel gek. Hij omschrijft dit als een zogenoemd waterbed-effect. "In Brabant zijn ze heel hard bezig met handhaven, dus wijken de criminelen uit naar andere plaatsen. Wij zijn makkelijk bereikbaarheid via A27 en we zitten dicht bij de afzetmarkten als Amsterdam en Utrecht."

Een drugslab herkennen

Daarnaast ziet Van Benthem een trend dat de drugscriminelen vaker de lege boerderijen verlaten en woonwijken en bedrijventerreinen betrekken. Dus is het zaak om zijn inwoners voor te lichten over hoe ze een xtc-lab kunnen herkennen.

Zo hangt er rond dit soort labs een opvallende anijsgeur, zijn ramen afgeplakt of zelden open, is er op rare momenten bedrijvigheid en worden er bestelbusjes dicht tegen het pand geparkeerd. Allemaal hints dat er een mogelijk drugslab in de buurt zit.