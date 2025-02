Provincie maakt zich zorgen om asielopvang als kabinet spreidingswet intrekt

Spreidingswet afschaffen

Wat het extra ingewikkeld maakt, is het feit dat het kabinet de spreidingswet zo snel mogelijk wil afschaffen. Dat zorgt voor een rare situatie, vindt de commissaris. "Een aantal gemeenten gebruikt dat als argument: de wet gaat misschien toch van tafel, daarom doen we niets. Alsof het probleem dan in één keer opgelost is."

Van Dijk doet, samen met de andere 11 commissarissen van de koning, een oproep aan het kabinet: schrap de spreidingswet niet. Dat geeft rust én scheelt in de kosten, is hun argument. "Je kunt geen wet schrappen als er nog geen alternatief is. Daar worden de problemen alleen maar groter van," zegt Van Dijk.

Zaandam vangt meer op dan nodig

Van Dijk blijft op de gedeelde verantwoordelijkheid hameren. "Het mooie van de spreidingswet is dat je elkaar kunt compenseren. Zaandam is daar een mooi voorbeeld van. Zaanstad regelt meer opvangplekken dan nodig is, omdat Purmerend weer wat meer Oekraïners opvangt. Bij elkaar opgeteld kom je er dan samen."

Er zijn ook gemeenten die juist bewust uit zo'n samenwerking zijn gestapt, zoals Zandvoort en Castricum. "Dan kies je voor je eigen weg en sta je voor je eigen opgave. Ik hoop wel dat die gemeenten daarop aangesproken worden."

Daar zal de minister mee aan de slag moeten, zegt Van Dijk. "Het mag niet zo zijn dat welwillende gemeenten, die meer doen en extra opvangen, ook de opvang gaan regelen van gemeenten die niets doen. Dat zou zuur zijn, en niet eerlijk."

De plannen zijn ingeleverd, de bal ligt nu bij minister Faber. Van Dijk vindt dat het kabinet moet beseffen dat, als er geen alternatief voor de spreidingswet is, de problemen bij de gemeente komen te liggen. "Daar maak ik me wel zorgen over, wat er straks staat te gebeuren als die wet wordt ingetrokken."