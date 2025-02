Noord-Holland vindt onderdak voor 10.000 asielzoekers, meer nodig

Hoe zat het ook alweer?

De spreidingswet geldt sinds 1 februari 2024. In de wet staat dat alle gemeentes in Nederland plekken beschikbaar moeten hebben voor asielzoekers. Het aantal plekken dat ze vrij moeten maken is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en de sociaal-economische situatie in de gemeente. Zo vangen welvarende gemeentes meer asielzoekers op dan arme gemeentes.

De wet is ingevoerd om asielzoekers zo eerlijk mogelijk te verdelen over het land.