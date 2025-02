Griezelen en gruwelen: buurt pakt uit met eigen Halloweenfeest

Het griezelfeest werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd door de buurtbewoners, en dat bleek voor herhaling vatbaar. "We wilden de kinderen nog iets leuks geven dan alleen Sint-Maarten", vertelt Miranda Faber, een van de organisatoren. "En wat is er dan leuker dan een feestje waar je verkleed kan?"

Naast het griezelen was er voor de kinderen een spel bedacht. En ook dat viel in de smaak: "Vorig was het al heel leuk, maar nu is het wel een stukkie beter aangepakt", oordeelt een deelnemer. Maar ook de 'oudere jongere' geniet duidelijk. "Lekker kinderen bang maken, fantastisch", vertelt een man met bebloed gezicht aan mediapartner Streekstad Centraal.