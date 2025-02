Imkers kammen de straten van Bennebroek uit: speurtocht naar nest van de terrorwesp

Onlangs vond Heemstedenaar Pim een hoornaarsnest in het Bennebroekbos met een warmtebeeldcamera. Het nest werd verwijderd en Bennebroek dacht van het probleem af te zijn. Dacht. Want inmiddels duiken de terrorwespen weer op in het dorp. Vooral in de buurt van de brandweerkazerne.

De hedera: 'zoemende klimop'

Ze verblijven meestal bij de hedera, een soort klimop. "Die noemen we ook wel de 'zoemende klimop' of de 'nectar- en stuifmeelkroeg'", vertelt Pim. "Het is één van de laatst bloeiende klimopplanten en daar halen insecten nog snel wat voeding vandaan, voordat de winter aanbreekt. Ook hommels en bijen."

Gisteren ving hij met zijn zoete lokmiddel weer een paar Aziatische hoornaars bij de kazerne. Reden om alle registers opnieuw open te trekken. "Komende dagen gaan we met een warmtebeeldcamera de straten van Bennebroek door om het nest op te sporen." Ze dachten een nest te hebben gevonden, maar het bleek uiteindelijk om een vleermuizenkast te gaan.

