Twee uur in het pikkedonker in defecte trein in Schipholtunnel: "Het was barbaars"

Hoewel de sfeer in de trein volgens Hester 'heel rustig bleef', ondanks dat niemand een hand voor ogen kon zien, was de uitkomst van de vertraging 'een drama'.

'Barbaars'

"Wij hebben onze vlucht gehaald, maar een mevrouw van wie haar moeder was overleden moest met de kist naar Marokko vliegen. Haar vlucht ging om 11.00 uur, zij had geen schijn van kans om die nog te halen."

In video's die ze NH stuurde is te zien dat passagiers in het pikkedonker zitten. "Het was misschien rustig, maar dat we twee uur in het donker zaten vind ik echt barbaars."