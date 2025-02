Op- en afrit Amstelveen-Stadshart (A9) vanaf vanavond hele weekend dicht

Door het kruispunt een stuk naar het oosten te verplaatsen, ontstaat op de huidige plek van het kruispunt ruimte om te graven. Dat is nodig om de geplande verdiepte ligging van de A9 ter hoogte van Amstelveen mogelijk te maken. In totaal wordt 1,6 kilometer van de snelweg verdiept aangelegd, met op drie plekken overkappingen (zie kaart hieronder).

Voor het verkeer onder die overkappingen doorrijdt, zijn we drie jaar verder. Als alles volgens planning verloopt, wordt de verdiepte en verbrede (4 in plaats van 3 rijstroken) A9 ter hoogte van Amstelveen in 2027 in gebruik genomen.

